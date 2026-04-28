Basket - Serie C femminile | play-off Bieffe ko a Siena ora gara due

Nel campionato di serie C femminile di basket, la squadra Bieffe ha subito una sconfitta in trasferta contro Virtus Siena nella prima gara dei play-off. Durante la regular season, la squadra aveva già affrontato due volte la stessa avversaria, vincendo sia in casa che in trasferta. Ora si attende la gara di ritorno, che potrebbe decidere l’esito della serie.

Il compito era difficile. Si sapeva. Però in regular season Porcari ha vinto sia all’andata che al ritorno contro Virtus Siena. Le giocatrici di coach Francesca Salvioni sono state, infatti, battute nettamente, 73-51, dalla Virtus Siena, in gara uno dei play-off. Una partita dai due volti per le gialloblu: giusto atteggiamento in avvio, ma, purtroppo, senza mantenere continuità. Il primo quarto sorride a Porcari (12-17), con buone soluzioni offensive e attenzione difensiva. Dal secondo periodo, però, Siena alza l’intensità, ribalta l’inerzia (parziale di 19-12) e prende progressivamente il controllo del match. Il terzo quarto risulta decisivo (19-9), con le padrone di casa che scavano il solco, approfittando di un calo netto delle ospiti, sia in termini di energia che di lucidità.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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