Basket playoff serie B | Elachem Vigevano-Verodol CBD Pielle Livorno 81-72 biancoblu ko anche in gara 2 | si decide tutto al PalaMacchia

Notizia in breve

Nella serie playoff di serie B di basket, Elachem Vigevano ha battuto la Pielle Livorno 81-72 in gara 2, confermando la vittoria di gara 1. La squadra locale ha preso il comando nel primo tempo, mentre la Pielle ha tentato una rimonta nella seconda metà, senza riuscire a ribaltare il risultato. La serie si deciderà in una terza partita al PalaMacchia.