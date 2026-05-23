Basket playoff serie B | Elachem Vigevano-Verodol CBD Pielle Livorno 81-72 biancoblu ko anche in gara 2 | si decide tutto al PalaMacchia
Nella serie playoff di serie B di basket, Elachem Vigevano ha battuto la Pielle Livorno 81-72 in gara 2, confermando la vittoria di gara 1. La squadra locale ha preso il comando nel primo tempo, mentre la Pielle ha tentato una rimonta nella seconda metà, senza riuscire a ribaltare il risultato. La serie si deciderà in una terza partita al PalaMacchia.
Il tutto per tutto al PalaMacchia. La Pielle dopo il ko di gara 1 fallisce anche gara 2 e cade a Vigevano per 81-72 sotto i colpi di una Elachem partita forte, ma in difficoltà nella fase centrale della gara. Momento in cui il roster di Turchetto aveva recuperato terreno, salvo poi riperderlo nel. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
ZONE PRESS / BASKET / Serie B1 / ELACHEM vs Pielle Livorno (Coach Stefano SALIERI)
Notizie e thread social correlati
Basket semifinali playoff serie B | Elachem Vigevano-Verodol CBD Pielle Livorno 88-85: supplementare fatale per i biancoblùNella semifinale dei playoff di Serie B di basket, la partita tra Elachem Vigevano e Pielle Livorno si è conclusa con un punteggio di 88-85 dopo un...
Basket semifinali playoff serie B | Elachem Vigevano-Verodol CBD Pielle Livorno, gara 1 in diretta. LIVELe semifinali dei playoff di serie B di basket sono cominciate con la prima partita tra Elachem Vigevano e Verodol CBD Pielle Livorno, trasmessa in...
Temi più discussi: Basket playoff serie B | Vigevano-Pielle Livorno 88-85: supplementare fatale per i biancoblù; Basket playoff serie B | Elachem Vigevano-Verodol CBD Pielle Livorno, gara 1 in diretta. LIVE; Semifinali Playoff e 2° turno Playout Serie B Nazionale Old Wild West - I risultati di gara 1; BM ON SERIE B/ Playoff, Semifinale - Gara 1: Nel tabellone 1 la JuveCaserta sconfigge Orzinuovi, Vigevano supera la Pielle Livorno dopo un overtime. Nel tabellone 2 Treviglio Brianza sorprende la Gema Montecatini.
Basket, serie B. Gara 1 di semifinale playoff Vigevano-Verodol Cbd Pielle Livorno 88-85 dopo un tempo supplementare https://shorturl.at/fSv0N Incredibile. La Pielle avanti per 39 minuti e mezzo si fa recuperare in extremis da Vigevano che guadagna i facebook
IL PUNTO SUI DUE TABELLONI. Vigevano e Orzinuovi in attesa delle avversarie. Già definita la sfida Virtus Roma-San VendemianoNel tabellone 1 della Fabo, la Elachem Vigevano ha già staccato il pass per le semifinali playoff. La banda di Stefano Salieri, superato 3-0 l’ostacolo Faenza, attende la vincente della gara-5 in prog ... sport.quotidiano.net
Playoff di Serie B Nazionale: semifinali gara 1, calendario e risultatiLa fase più calda della stagione prosegue con le semifinale dei Tabelloni 1 e 2 dei playoff di Serie B Nazionale. pianetabasket.com