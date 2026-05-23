Basket playoff serie B | Elachem Vigevano-Verodol CBD Pielle Livorno 81-72 biancoblu ko anche in gara 2 | si decide tutto al PalaMacchia

Da livornotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serie playoff di serie B di basket, Elachem Vigevano ha battuto la Pielle Livorno 81-72 in gara 2, confermando la vittoria di gara 1. La squadra locale ha preso il comando nel primo tempo, mentre la Pielle ha tentato una rimonta nella seconda metà, senza riuscire a ribaltare il risultato. La serie si deciderà in una terza partita al PalaMacchia.

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Il tutto per tutto al PalaMacchia. La Pielle dopo il ko di gara 1 fallisce anche gara 2 e cade a Vigevano per 81-72 sotto i colpi di una Elachem partita forte, ma in difficoltà nella fase centrale della gara. Momento in cui il roster di Turchetto aveva recuperato terreno, salvo poi riperderlo nel. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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