Piemonte 23 morti sul lavoro | Vercelli e Alessandria in zona rossa

In Piemonte, sono state registrate 23 morti sul lavoro, con le province di Vercelli e Alessandria in zona rossa. Il settore delle costruzioni risulta il più pericoloso. Alcune province non hanno segnalato incidenti mortali.

? Domande chiave? In Breve Ventitré morti sul lavoro in Piemonte tra gennaio e aprile 2026: il bilancio della sicurezza regionale. Ventitré persone hanno perso la vita sul posto di lavoro in Piemonte durante i primi quattro mesi del 2026, secondo i dati dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering. Il bilancio, che vede un calo dell’11,5% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, colloca la regione in una zona arancione. L’incidenza della mortalità piemontese si attesta infatti a 8,6 decessi per ogni milione di occupati, un valore superiore alla media nazionale che segna 8,1. Il numero totale dei decessi si suddivide tra 16 vittime avvenute durante l’attività lavorativa vera e propria e 7 casi registrati durante gli spostamenti (in itinere). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: In Piemonte 23 morti sul lavoro tra gennaio e aprile, -11% rispetto al 2025; Piemonte, 23 morti sul lavoro in quattro mesi; Morti sul lavoro, in Piemonte 23 vittime nei primi quattro mesi del 2026; Morti sul lavoro: Vercelli e Alessandria tra le province con il rischio più elevato.

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