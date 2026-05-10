Sicurezza sul lavoro | calano i morti ma restano 6 regioni in zona rossa

Negli ultimi mesi, si è registrato un calo dei decessi sul lavoro rispetto agli anni precedenti, anche se in sei regioni il livello di rischio rimane elevato. Queste aree sono ancora considerate a maggiore pericolo, con numeri che evidenziano una situazione critica. Inoltre, i dati mostrano che il rischio di mortalità è tre volte superiore per i lavoratori stranieri rispetto ai cittadini italiani.

? Punti chiave Quali sono le sei regioni che registrano i rischi più elevati?. Perché il rischio di morte è triplo per i lavoratori stranieri?. Quali fasce d'età sono le più colpite dagli infortuni sul lavoro?. Perché gli infortuni sono aumentati nonostante il calo dei decessi?.? In Breve Fascia 55-64 anni registra 53 morti su 137 durante l'attività lavorativa.. Lavoratori stranieri registrano 15,5 decessi ogni milione di occupati contro 4,5 nazionali.. Infortuni aumentati del 5,3% con 150.440 denunce totali a fine marzo 2026.. Lombardia e Veneto registrano rispettivamente 23 e 16 vittime nel primo trimestre.. Al termine del primo trimestre 2026, il bilancio nazionale sulla sicurezza evidenzia 192 decessi sul lavoro in Italia, un dato che segna un calo dell’8,6% rispetto alle 210 vittime registrate nello stesso periodo del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

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