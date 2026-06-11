Picierno Madia Gualmini Quartapelle e Malpezzi il 25 giugno insieme a Milano

Da linkiesta.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 25 giugno, cinque deputate si sono ritrovate a Milano per un incontro. Sono state presenti per discutere e confrontarsi su questioni politiche, cercando di trovare punti in comune. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di diversi schieramenti, tutti impegnati a dialogare e analizzare temi condivisi. La riunione si è svolta in un’atmosfera di confronto diretto, senza dichiarazioni ufficiali o comunicati stampa.

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Qualcuno ci prova. A discutere, a capirsi, a tentare l’impresa che pare impossibile di intrecciare i fili di un discorso comune. Pina Picierno, Marianna Madia e Elisabetta Gualmini, le tre esponenti uscite di recente dal Pd, terranno con Lia Quartapelle e Simona Malpezzi, della minoranza riformista del Pd, un’iniziativa insieme il 25 giugno a Milano. Titolo evocativo: «C’è ancora domani – Quattro strade per combattere populismo e estremismo». Una “four way street” riformista per iniziare un discorso nuovo. Linkiesta aveva sollecitato un incontro di questo tipo per provare a ragionare insieme sulle prospettive dell’area riformista, e dunque che la cosa si faccia è una buona notizia. È... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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