La Sinistra per Israele ha tenuto un’assemblea nazionale a Milano, durante la quale sono state sollevate critiche nei confronti del Partito Democratico e di Pro Pal. Una rappresentante ha accusato il PD di mascherare atteggiamenti antisemiti, mentre un’altra ha affermato che nel partito manca il dialogo interno. Queste dichiarazioni sono state pronunciate in un contesto di discussione pubblica sulla posizione politica dei gruppi coinvolti.

Milano – La Sinistra per Israele scende in campo a Milano per la sua assemblea nazionale intitolata “Due popoli e due Stati“ e non risparmia critiche alla linea del Pd, il partito a cui appartengono molti degli esponenti dell’associazione nata dopo la guerra dei Sei Giorni del 1967 con lo scopo di ricucire la frattura tra sinistra e Israele. La più dura è Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, a un passo dall’addio al Pd, che parla esplicitamente di “ antisemitismo ” riferendosi ad alcune critiche da sinistra al Governo israeliano. LIA QUARTAPELLE POLITICA Ma ripartiamo da capo. All’Assemblea di Sinistra per Israele, oltre a... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sinistra per Israele, le critiche a Pd e Pro Pal. Picierno: “Antisemitismo mascherato”. Quartapelle: “Nel partito non c’è dialogo”

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Temi più discussi: Ci voleva la Flotilla per capire che Israele è ripugnante; Sinistra Italiana perentoria: Vengano liberati gli anconetani della Flotilla. Governo, Regione e Comune si attivino; Flotilla, ostaggi bolognesi liberati e in viaggio verso la Turchia. Un’attivista: Le condizioni in cui sono stati costretti sono disumane; Il gemellaggio Milano-Tel Aviv resta. I Verdi perdono il voto ma non sono isolati e il Pd si spacca.

Ma come sarebbe a dire che la Polizia spagnola ha picchiato gli attivisti della #Flotilla rientrati in Patria che volevano bloccare l'aeroporto? Ma #Sanchez non è il nemico giurato di #Israele, il leader venerato dalla sinistra Pro Pal? Alla fine la realtà prevale se x.com

Perché i pro-ucraina nell'unione Europea pensano più all'Ucraina, rispetto agli Europei catturati e umiliati da Israele? Perché non alzano un dito contro Israele? reddit

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Pro Pal chiamano una nuova piazza: Stop a ogni accordo con Israele. Sale l’allerta nella CapitaleIn occasione della Nakba, le sigle per la Palestina hanno chiamato una doppia manifestazione, che sta attirando anche le sigle antagoniste ... ilgiornale.it