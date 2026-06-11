Sabato alle 18, in piazza Mosaico, si terrà una cerimonia per intitolare la piazza all’indimenticato Ivo Pompei, nato nel 1907 e scomparso nel 1999. La cerimonia renderà omaggio alla figura di Pompei, considerato uno dei figli illustri della città. La trasformazione della piazza in un luogo intitolato a lui è stata decisa nelle scorse settimane. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Sabato, alle ore 18, Porto San Giorgio celebrerà la memoria di uno dei suoi figli illustri: Ivo Pompei (1907-1999). La cerimonia d’intitolazione della piazza si svolgerà sul lungomare Sud, nell’area urbana nota come "piazza Mosaico" (di fronte allo Chalet Duilio) che da quel momento prenderà il nome del celebre pilota sangiorgese. Ivo Pompei si è distinto come un vero e proprio pioniere nell’ambito del motorismo agonistico, portando con orgoglio il nome di Porto San Giorgio sui circuiti automobilistici più prestigiosi. Tra le sue imprese la partecipazione alla Millemiglia e, nel 1959, l’adesione alla 43ª edizione della Targa Florio, dove gareggiò a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta SV in coppia con il pilota sambenedettese Pietro "Ivanhoe" Laureati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Mosaico sarà intitolata all’indimenticato Ivo Pompei

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