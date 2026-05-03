Funerali Alex Zanardi | quando e dove ci sarà l’ultimo saluto all’indimenticato campione Tutti i dettagli

Si terranno prossimamente i funerali di un noto ex pilota, scomparso recentemente. La cerimonia avrà luogo in una località italiana, con orario e data ancora da definire, e sarà aperta ai familiari e agli amici più stretti. La salma sarà trasportata in un luogo di culto, dove si svolgeranno le esequie. La notizia della morte ha suscitato grande cordoglio tra i sostenitori e i colleghi del mondo dello sport e dell’automobilismo.

Mercato Juve: 4 partite per riscrivere il futuro, David pronto a scacciare le ombre della cessione. Due club si sono già fatti avanti! Liverpool piomba su Senesi, possibile colpo a sorpresa dal Bournemouth. Novità importantissime nella corsa al difensore Casemiro Inter Miami: il brasiliano sbarca in MLS? Trattativa che procede spedita, a che punto siamo per il suo addio dal Manchester United Mercato Roma: la posizione di Dybala e di Gasperini per il futuro. Addio o no a fine stagione? La strada è stata tracciata Inchiesta arbitri, «loro non lo vogliono più vedere».🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Funerali Alex Zanardi: quando e dove ci sarà l’ultimo saluto all’indimenticato campione. Tutti i dettagli Notizie correlate Leggi anche: Alex Zanardi è morto a 59 anni, il campione che ha sfidato l’impossibile fino all’ultimo Leggi anche: Morto Alex Zanardi, cambia la programmazione: Rai rende omaggio al campione con Sfide e Fino all’ultimo respiro Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi: lutto a Noventa Padovana. I funerali Martedì a Padova; Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: Grazie per la vicinanza; È morto Alex Zanardi. Aveva 59 anni. Funerali il 5 maggio a santa Giustina a Padova; L’ultimo saluto ad Alex Zanardi: martedì nella Basilica di Santa Giustina. Addio ad Alex Zanardi: lutto a Noventa Padovana. I funerali Martedì a PadovaDolore nella cittadina dove il campione aveva deciso di vivere. Zanardi è morto venerdì in una casa di cura nella città del Santo ... rainews.it Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: Grazie per la vicinanzaLe esequie alle 11. La moglie Daniela e il figlio Niccolò: Riceviamo affetto da tantissime persone: ennesima, preziosa testimonianza di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il s ... ilrestodelcarlino.it PADOVA. ZANARDI, L’ADDIO A SANTA GIUSTINA. L’ULTIMO SALUTO MARTEDI’ 5 MAGGIO I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio 2026 alle 11 presso la Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova. Lo fa sapere la famigli - facebook.com facebook Addio ad Alex Zanardi: lutto a Noventa Padovana. I funerali Martedì a Padova. Dolore nella cittadina dove il campione aveva deciso di vivere. Zanardi è morto venerdì in una casa di cura nella città del Santo. x.com