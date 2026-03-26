A Firenze una piazza intitolata a Guccio Gucci

A Firenze è stata intitolata una piazza a Guccio Gucci, fondatore dell'omonima casa di moda. La decisione è stata annunciata dalle autorità locali e la cerimonia si è svolta nel rispetto delle procedure vigenti. La nuova denominazione riguarda un'area pubblica nel centro storico della città. La scelta mira a rendere omaggio alla figura storica legata alla moda fiorentina.

(LaPresse) A Firenze intitolata una piazza a Guccio Gucci, fondatore della celebre azienda di moda fiorentina. La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza dell’assessora all’urbanistica e toponomastica Caterina Biti che ha sottolineato la bellezza dello spazio: “Siamo in un posto tra i più belli del mondo non soltanto della città”. La piazza dedicata a Gucci si trova lungo l’Arno, tra lungarno Torrigiani e via dei Bardi. Lo spazio offre una vista panoramica sul Ponte Vecchio e sugli Uffizi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - A Firenze una piazza intitolata a Guccio Gucci Articoli correlati Firenze intitola una piazzetta a Guccio Gucci sul lungarnoFirenze, 26 marzo 2026 - Uno spazio che si affaccia sull’Arno, strizza l'occhio a Ponte Vecchio, proprio nel cuore più iconico della città, porta da... Almanacco 26 marzo 1881 nasce Guccio Gucci: il fiorentino che ha fatto la storiaFirenze, 26 marzo 2026 - Il 26 marzo 1881 nasceva a Firenze Guccio Gucci, fondatore dell'omonimo marchio di moda, diffuso e amato in tutto il mondo. Mangio nel ristorante di Gucci By Massimo Bottura #food #invitedby Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guccio Gucci Temi più discussi: Almanacco 26 marzo 1881 nasce Guccio Gucci: il fiorentino che ha fatto la storia; OGGI IN CITTÀ!; Almanacco 26 marzo 1881 nasce Guccio Gucci | il fiorentino che ha fatto la storia. A Firenze una piazza intitolata a Guccio Gucci(LaPresse) A Firenze intitolata una piazza a Guccio Gucci, fondatore della celebre azienda di moda fiorentina. La cerimonia si è svolta questa mattina alla ... lapresse.it Moda, Firenze intitola una piazzetta a Guccio Gucci su un lungarno(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Il Comune di Firenze ha intitolato una piazza a Guccio Gucci, il fondatore della famosa azienda di moda fiorentina che porta il suo nome, oggi di proprietà del gruppo france ... msn.com Il #26marzo del 1881 nasceva l'imprenditore e stilista Guccio Gucci fondatore del marchio #Gucci #almanaccomercury x.com Elisabetta Costi. Mindtrix · GUCCI. GUCCI L'azienda Gucci è stata fondata a Firenze nel 1921. Fondatore: Guccio Gucci (1881–1953), un fiorentino che in gioventù aveva lavorato come facchino al Savoy Hotel di Londra, dove rimase affascinato dal bagaglio di - facebook.com facebook