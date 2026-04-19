Un comitato che si occupa di Piazza Trento e Trieste ha raccolto 360 firme in due ore e mezza, chiedendo un presidio fisso dalle 21 a mezzanotte. La richiesta è stata avanzata dopo che il Prefetto ha negato questa presenza continua. Il gruppo si propone anche di intervenire sui locali che contribuiscono a creare disturbo e degrado nella zona.

di Laura Lana In due ore e mezza il comitato “Riprendiamoci piazza Trento e Trieste“ ha raccolto 360 firme, per chiedere un presidio fisso dalle 21 a mezzanotte – negato dal Prefetto – e un giro di vite sui locali fonte di disturbo e degrado. "Sono venute anche persone di altre zone che vivono gli stessi problemi – sottolinea Silvia Lauro, portavoce del comitato -. L’obiettivo è arrivare a mille adesioni". Nel prossimo weekend saranno ripetuti altri banchetti. Intanto, si può firmare nei negozi Biosballo del Rondò, alla Cartoleria Giudici di via Cesare Battisti, alla macelleria di via XX Settembre, dal Panificio Penati di via XX Settembre. Tra i firmatari anche una giovane coppia che, dopo sette anni, ha deciso di alzare bandiera bianca.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Faro su Piazza Trento e Trieste. Il comitato raccoglie 360 firme per chiedere un presidio fisso

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