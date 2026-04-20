Torre Faro al centro della movida ma la Pro Loco protesta | Parcheggi selvaggi e musica fuori controllo

Con l’arrivo della primavera, Torre Faro si anima di più, attirando visitatori e appassionati di uscite serali. Tuttavia, la Pro Loco ha espresso preoccupazione riguardo ai parcheggi non autorizzati e alla musica troppo rumorosa, che si sono intensificati durante il periodo di maggiore afflusso. La zona, nota per la sua vivacità, si trova ora al centro di un confronto tra chi desidera mantenere il suo fascino e chi segnala problemi legati all’ordine pubblico.

L'arrivo delle giornate primaverili come ogni anno va di pari passo con i viaggi sempre più frequenti a Torre Faro. Il borgo marinaro anche nell'ultimo weekend è stato una tappa fissa di tanti giovani messinesi, che hanno scelto le spiagge del villaggio per trascorrere gli ultimi giorni della.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Servizio Civile e Pro Loco del Sannio: formazione e territorio al centro della seconda giornata al Palavetro di PietrelcinaTempo di lettura: 3 minutiSi è svolta sabato 24 gennaio presso il Palavetro di Pietrelcina la seconda giornata di formazione generale rivolta agli... “Fuori Israele dalle Olimpiadi”: a Milano la protesta degli studenti pro-Palestina al passaggio della fiaccolaUn centinaio di studenti si è dato appuntamento in via Francesco Sforza, a Milano, poco prima del passaggio della fiamma olimpica. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: VI Quartiere, Valbruzzi apre il comitato: il no ponte al centro della sfida elettorale; Incidente in via Comunale a Bisconte. Geraci: Manca totalmente la sicurezza stradale; Acqua a Messina, dopo i lavori di AMAM il ritorno alla normalità - RTP; Melfi: nuovo strumento per la Protezione Civile Comunale in caso di emeregenze. Ecco di cosa si tratta. Torre Canne, una domenica vicino al Faro, fra luci tricolori e Babbo NataleFASANO - Domani Torre Canne si appresta a vivere un evento unico nel suo genere: l’accensione del Tricolore del faro e il Babbo Natale vien dal mare. Anche quest’anno, per l’ottava edizione, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Torre Canne, il guardiano del faro va in pensione e l’Europa lo celebra: «E dire che non so nuotare»Quel motivo ipnotico, che ha accompagnato l’infanzia alla radio e alla tv di chi è nato negli anni della moda delle basette lunghe e dei pantaloni a zampa d’elefante, non ha mai fatto parte del suo ... corriere.it Messina, d’estate il ritorno dell’isola serale e la proposta di Ztl a Torre Faro. Le posizioni: la più che probabile consueta chiusura dalle 18 alle 2; e l’idea di un secondo parcheggio - facebook.com facebook Nuova torre faro allo #StadioRiccardoSantoru di via Degli #Sport a #Cagliari. Impianto comunale chiuso per lavori dal 20 aprile sino al 4 maggio compreso. #OperePubbliche x.com