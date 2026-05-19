Ci vuole un' altra Lecco | Brambilla Lega contro il turismo low cost i parcheggi introvabili e il centro svuotato
Un esponente della Lega critica il turismo low cost e la mancanza di parcheggi disponibili nel centro di Lecco, affermando che la città appare dominata da gruppi di giovani che frequentano le aree pubbliche come se fossero di loro esclusiva pertinenza. Secondo quanto dichiarato, il centro cittadino si presenta ormai vuoto e senza la vivacità di un tempo, mentre alcune zone sono ormai frequentate principalmente da quella che viene definita una specifica categoria di giovani.
"La città sembra un dominio territoriale dei cosiddetti maranza, che ne percorrono come padroni zone una volta dedite al passeggio e all'incontro. Chi le frequenta non nasconde di avere paura, soprattutto al calar del sole." Non ha dubbi Federica "Chicca" Brambilla, imprenditrice e titolare del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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