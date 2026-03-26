Bilocali a 375 euro al mese il piano del Comune per affitti low cost a Milano | ecco dove e come funzionerà

Il Comune di Milano ha approvato un piano per affitti a basso costo, con tariffe di circa 375 euro al mese per bilocali. La deliberazione, approvata dalla Giunta, ha avviato la pubblicazione dei bandi per il Piano straordinario per la Casa accessibile. L’obiettivo è ridurre i costi degli affitti nel mercato immobiliare cittadino.

La Giunta di Palazzo Marino ha dato il via libera alla delibera che pubblica i bandi per il Piano straordinario per la Casa accessibile, un intervento che mira a calmierare drasticamente il mercato immobiliare cittadino. Le cifre fissate sono chiare: si parla di affitti che partono da 375 euro al mese per un bilocale da 50 metri quadri, salendo a 525 euro per 70 metri quadri e toccando un massimo di 675 euro per gli appartamenti più ampi da 90 metri quadri. Questi valori rappresentano i tetti massimi applicabili ai nuovi alloggi che sorgeranno su tre aree strategiche di proprietà comunale: l'ex Palasharp, San Romanello e Bovisasca.... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Bilocali a 375 euro al mese, il piano del Comune per affitti low cost a Milano: ecco dove e come funzionerà Articoli correlati Bando Ater: 36 case a disposizione, affitti da 93 euro al mese. La mappa comune per comuneL'obiettivo è di offrire soluzioni abitative a costi sostenibili per le famiglie. Leggi anche: Il mese appena cominciato non perdona e mette in fila una decina di mobilitazioni che spaziano dai treni ai voli low-cost. Ecco il vademecum completo per non farsi trovare impreparati