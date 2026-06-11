piano casa dal pnrr un miliardo agli immobili dei lavoratori

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sta pianificando di destinare un miliardo di euro provenienti dal PNRR agli immobili dei lavoratori. La somma sarà gestita attraverso il Fondo dedicato, con l’obiettivo di sostenere iniziative di housing per i lavoratori. Il progetto si inserisce nel piano casa e prevede l’utilizzo delle risorse della società Rosco. L’intervento mira a favorire interventi di riqualificazione e sviluppo di alloggi per le persone impiegate nel settore.

Pezzo dopo pezzo, si compone il mosaico del Piano casa. E si delineano i vari progetti che costellano il programma per l’abitare messo a punto dal governo Meloni. Un miliardo di euro andrà al service housing, gli alloggi a disposizione di un esercito di lavoratori che oggi vivono una vera e propria crisi della mobilità a causa dei prezzi troppo alti degli affitti nelle città più attrattive dal punto di vista? occupazionale. Saranno impiegati così i fondi in arrivo dall’ultima rimodulazione del Pnrr (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 giugno scorso): originariamente destinati alla Rosco, la società pubblica chiamata ad acquistare e poi noleggiare i treni, saranno invece utilizzati, stando alle intenzioni del ministero delle Infrastrutture, per uno dei pilastri più strategici del Piano casa, quello dedicato ai lavoratori fuori sede. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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