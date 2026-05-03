Lavoratori fuori sede studenti e famiglie | ecco chi accederà agli alloggi del piano casa

Il piano casa prevede l'accesso a nuovi alloggi a prezzi calmierati per lavoratori fuori sede, studenti e famiglie. Sono stati stabiliti limiti di reddito e requisiti di nazionalità per determinare chi può usufruire di queste abitazioni. La mappa dei soggetti ammessi mostra le categorie prioritarie e le condizioni necessarie per ottenere le case a canone agevolato. La distribuzione delle risorse si basa su criteri specifici e regolamenti ufficiali.

Famiglie con un Isee superiore a 20mila euro (quindi sopra il limite di reddito necessario ad accedere alle case popolari), ma che non riescano comunque a sopportare i prezzi del mercato libero. Lavoratori fuori sede ai quali il datore di lavoro paghi l’alloggio. Ma anche stagionali e studenti universitari. La parte del Piano casa dedicata all’edilizia convenzionata ha già un elenco di destinatari ben preciso, nelle pieghe del provvedimento al quale ha lavorato in prima persona la premier Giorgia Meloni con il contributo del vicepremier Matteo Salvini, del ministro Tommaso Foti e della sottosegretaria al Mef Lucia Albano. I requisiti del...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Lavoratori fuori sede, studenti e famiglie: ecco chi accederà agli alloggi del piano casa Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate Alloggi Aler agli studenti: "E le famiglie?"Dove c’erano alloggi popolari arriverà uno studentato e le 700 famiglie in lista d’attesa continuano ad aspettare. Il nuovo Piano Casa del governo Meloni: 60mila alloggi in un anno, sconti sui notai e lotta agli sgomberiIl Consiglio dei Ministri approva un provvedimento "corposo e articolato" per rispondere all'emergenza abitativa. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Da Milano a Pavia, stangata sugli affitti per gli universitari fuori sede: spendono il 40% in più per una stanza rispetto al 2020; Caro affitti per studenti universitari, a Roma +40% dal 2020 al 2026: oggi una stanza costa sui 600 euro al mese; Affitti studenti, a Genova prezzi mai così alti: +41% per una stanza. Ma c'è un piano per abbassarli; Chi ha diritto alle nuove case a canone concordato del Piano Casa?. A Bologna una singola costa quasi 600 euro: prezzi in aumento del 37% in sei anniPer Immobiliare.it la nostra resta tra le città universitarie più care d’Italia per i fuori sede: solo Milano, Firenze e Roma hanno canoni più alti. Cresce il peso economico per studenti e giovani lav ... bolognatoday.it Luciana Littizzetto, la letterina a studenti e lavoratori fuori sede: «Tre aerei per un abbraccio, meritate rispetto» VIDEOIn Italia c’è il diritto allo studio, ma non a tornare a casa senza fare il giro del globo, dice nella letterina a Che tempo che fa Luciana Littizzetto non si è smentita. Oltre a parlare degli ... leggo.it PIANO CASA – Pacifico (Anief): il decreto approvato in soccorso di tanti dipendenti, ma ora produrremo emendamenti per tutelare i lavoratori fuori sede Leggi qui: https://www.vocedellascuola.it/piano-casa-pacifico-anief-il-decreto-approvato-in-soccorso-di-t facebook