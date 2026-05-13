Meloni | La casa non è un lusso ma un bene fondamentale Mettiamo a disposizione fino a 1 miliardo di euro per oltre 100 mila alloggi in 10 anni

Durante il Question Time al Senato, la presidente del Consiglio ha affermato che la casa rappresenta un bene fondamentale e non un lusso. Ha annunciato che verranno messi a disposizione fino a un miliardo di euro per la realizzazione di oltre 100 mila alloggi nel corso dei prossimi dieci anni. La dichiarazione si inserisce nel discorso sul tema abitativo affrontato nel suo intervento.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il Question Time al Senato, ha aperto il suo intervento sul tema abitativo con una premessa netta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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