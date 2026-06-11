Perugia vola nel digitale | è tra i capoluoghi più avanzati d’Italia

Notizia in breve

Perugia si è classificata tra i capoluoghi italiani più avanzati nel digitale. La città ha adottato nuove tecnologie per migliorare la gestione dei servizi pubblici, influenzando la vita quotidiana dei cittadini. Sono stati implementati sistemi digitali e piattaforme online che semplificano l’accesso ai servizi. Questi cambiamenti si basano su infrastrutture tecnologiche innovative e investimenti nel settore digitale, portando a un miglioramento dell’efficienza e della fruibilità dei servizi pubblici.