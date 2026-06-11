Perugia vola nel digitale | è tra i capoluoghi più avanzati d’Italia
Perugia si è classificata tra i capoluoghi italiani più avanzati nel digitale. La città ha adottato nuove tecnologie per migliorare la gestione dei servizi pubblici, influenzando la vita quotidiana dei cittadini. Sono stati implementati sistemi digitali e piattaforme online che semplificano l’accesso ai servizi. Questi cambiamenti si basano su infrastrutture tecnologiche innovative e investimenti nel settore digitale, portando a un miglioramento dell’efficienza e della fruibilità dei servizi pubblici.
? Punti chiave? In Breve Perugia guida la corsa alla digitalizzazione tra i capoluoghi italiani nel 2026. Perugia si conferma tra i comuni capoluogo con il più alto livello di maturità digitale in Italia, secondo i dati dell’indagine Fpa–Deda Next presentata durante il Forum Pa 2026. Questo traguardo vede la nostra città posizionarsi nella fascia più avanzata del Paese, insieme ai principali centri urbani nazionali, segnando un passaggio fondamentale verso una gestione moderna dei servizi pubblici. Il miglioramento complessivo della qualità digitale riflette l’efficacia degli investimenti legati al Pnrr, che hanno permesso di consolidare le infrastrutture e di ridurre i divari tra le diverse realtà territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Segui gli aggiornamenti su Perugia.
Notizie e thread social correlati
Salvini a Firenze: “L’Italia tra i Paesi più avanzati al mondo per l’accessibilità”Durante un evento a Firenze, un rappresentante del governo ha affermato che l’Italia si colloca tra i paesi più avanzati al mondo in termini di...
Redditi, il Comune più ricco d’Italia è Maccastorna. Milano prima tra i capoluoghi: la classificaSecondo una recente classifica, Maccastorna è il Comune più ricco d’Italia in termini di redditi.