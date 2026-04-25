Secondo una recente classifica, Maccastorna è il Comune più ricco d’Italia in termini di redditi. Tra i capoluoghi di provincia, Milano si posiziona in cima alla lista con i redditi più elevati. Complessivamente, cinque delle prime dieci città italiane per reddito si trovano in Lombardia. La graduatoria è stata pubblicata il 25 aprile 2026 e include dati aggiornati sulle varie aree del Paese.

Milano, 25 aprile 2026 – Cinque dei dieci capoluoghi di provincia con i redditi più alti in Italia si trovano in Lombardia. Regione che, infatti, si piazza al primo posto, seguita dal Trentino-Alto Adige. Se poi andiamo a guardare i comuni dove il reddito medio dichiarato è più alto, anche qui spicca un comune lombardo, ma – un po’ a sorpresa – è il minuscolo comune lodigiano di Maccastorna. È questo il ritratto che emerge dall'analisi di Excellera sui nuovi dati diffusi dal Mef-Ministero di economia e finanza. Diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni, la crescita dei redditi supera l’inflazione. Lo raccontano i nuovi dati pubblicati dal Ministero sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e relative all’anno d’imposta 2024.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Redditi, il Comune più ricco d’Italia è Maccastorna. Milano prima tra i capoluoghi: la classifica

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