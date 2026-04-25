Redditi il Comune più ricco d’Italia è Maccastorna Milano prima tra i capoluoghi | la classifica

Da ilgiorno.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo una recente classifica, Maccastorna è il Comune più ricco d’Italia in termini di redditi. Tra i capoluoghi di provincia, Milano si posiziona in cima alla lista con i redditi più elevati. Complessivamente, cinque delle prime dieci città italiane per reddito si trovano in Lombardia. La graduatoria è stata pubblicata il 25 aprile 2026 e include dati aggiornati sulle varie aree del Paese.

Milano, 25 aprile 2026 –  Cinque dei dieci capoluoghi di provincia con i redditi più alti in Italia si trovano in Lombardia. Regione che, infatti, si piazza al primo posto, seguita dal Trentino-Alto Adige. Se poi andiamo a guardare i comuni dove il reddito medio dichiarato è più alto, anche qui spicca un comune lombardo, ma – un po’ a sorpresa – è il minuscolo comune lodigiano di Maccastorna. È questo il ritratto che emerge dall'analisi di Excellera sui nuovi dati diffusi dal Mef-Ministero di economia e finanza. Diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni, la crescita dei redditi supera l’inflazione. Lo raccontano i nuovi dati pubblicati dal Ministero sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e relative all’anno d’imposta 2024.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

redditi il comune pi249 ricco d8217italia 232 maccastorna milano prima tra i capoluoghi la classifica
© Ilgiorno.it - Redditi, il Comune più ricco d’Italia è Maccastorna. Milano prima tra i capoluoghi: la classifica

Notizie correlate

Leggi anche: Redditi, la classifica Ocse: l?Italia +1,7%, l?aumento più alto tra i Paesi industrializzati

Leggi anche: Redditi, la classifica dell?Ocse: l?Italia +1,7%, l?aumento più alto tra i Paesi industrializzati. Meloni: «Orgogliosi»

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Quali sono le città più ricche d'Italia? Maccastorna in testa, Milano è decima: i redditi medi per Comune, la mappa interattiva; Le città più ricche in Italia: la mappa dei redditi comune per comune; Redditi: Vedano al Lambro tra i Paperoni d’Italia, Monza e Brianza seconda provincia; Dichiarazioni dei Redditi, ecco quali sono i comuni più ricchi e i più poveri del Friuli Venezia Giulia. La classifica.

redditi il comune piùRedditi in Italia, la mappa dei comuni più ricchi: sorprese tra piccoli borghi e grandi cittàI dati del MEF sui redditi 2025 mostrano un’Italia divisa tra piccoli comuni ai vertici delle classifiche grazie a medie gonfiate e grandi città con valori più rappresentativi della realtà economica ... news.fidelityhouse.eu

redditi il comune piùMaccastorna il Comune più ricco d’Italia. Milano in testa tra i capoluoghi, Andria ultimaL’analisi di Excellera Intelligence sui dati appena pubblicati dal Mef sulle dichiarazioni dei redditi del 2025. In quindici anni, dal 2009 al 2024, il ... repubblica.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.