Durante un evento a Firenze, un rappresentante del governo ha affermato che l’Italia si colloca tra i paesi più avanzati al mondo in termini di accessibilità nei trasporti e nelle infrastrutture dedicate alle persone con disabilità. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un incontro pubblico, senza ulteriori dettagli su progetti o dati specifici. La giornata ha visto anche interventi di altri rappresentanti istituzionali e associazioni del settore.

Firenze, 22 aprile 2026 – L’Italia è fra i Paesi “più avanzati al mondo” sul fronte dell’accessibilità nei trasporti e nelle infrastrutture per le persone con disabilità. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a margine dell’evento “Italia insieme, turismo accessibile e territorio”, in corso alla Stazione Leopolda di Firenze. "Andiamo incontro a tutte le esigenze”. Secondo Salvini l’Italia è, da questo punto di vista, fra i Paesi “più avanzati al mondo”. “Penso al lavoro che sto e stiamo facendo con Ferrovie dello Stato per tanti punti informativi e sale d'accoglienza e sale...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvini a Firenze: “L’Italia tra i Paesi più avanzati al mondo per l’accessibilità”

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