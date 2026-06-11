Perù udienze per il riconteggio fisico delle schede elettorali
In Perù si svolgono udienze per il riconteggio fisico delle schede elettorali. Sono in corso verifiche sui verbali, con particolare attenzione agli errori aritmetici che potrebbero influenzare i risultati del ballottaggio. Sono state riscontrate discrepanze specifiche nei documenti che hanno portato a contestazioni. Le autorità elettorali stanno esaminando i verbali e le schede per determinare se le differenze possano modificare l’esito delle elezioni.
? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica del primo trimestre del 2026 si colloca nel contesto delle elezioni peruviane. Fonte Eurostat? Il riconteggio dei verbali in Perù: la Giuria nazionale delle elezioni avvia le udienze per risolvere le contestazioni del ballottaggio. Venerdì 12 giugno inizieranno le udienze per il riconteggio fisico delle schede elettorali in Perù, dopo che la Giuria nazionale delle elezioni ha ricevuto i primi verbali contestati del secondo turno presidenziale. La procedura mira a verificare la validità dei dati raccolti durante la votazione di domenica scorsa, quando il vantaggio di Roberto Sánchez sulla candidata conservatrice Keiko Fujimori era di meno di 10 mila voti, ovvero appena lo 0,05% del totale dei votanti validi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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