Perù udienze per il riconteggio fisico delle schede elettorali

Notizia in breve

In Perù si svolgono udienze per il riconteggio fisico delle schede elettorali. Sono in corso verifiche sui verbali, con particolare attenzione agli errori aritmetici che potrebbero influenzare i risultati del ballottaggio. Sono state riscontrate discrepanze specifiche nei documenti che hanno portato a contestazioni. Le autorità elettorali stanno esaminando i verbali e le schede per determinare se le differenze possano modificare l’esito delle elezioni.