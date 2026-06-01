Il Tar respinge il ricorso di Parcaroli | no al riconteggio delle schede

Il Tar di Ancona ha respinto il ricorso presentato da Parcaroli, confermando il mancato riconteggio delle schede considerate nulle. La decisione impedisce di riaprire la discussione sul conteggio dei voti in vista del ballottaggio. La sentenza stabilisce che non ci sono i presupposti per modificare l'esito delle urne. La disputa riguarda le schede ritenute non valide durante le elezioni. La decisione finale stabilisce che il risultato rimane invariato.

Macerata (1 giugno 2026) – Il Tar di Ancona dice no al riconteggio delle schede nulle per evitare il ballottaggio. Con un decreto firmato dal presidente del tribunale amministrativo Renata Emma Ianigro, è stato respinto il ricorso cautelare presentato da Sandro Parcaroli, sindaco uscente di Macerata per la coalizione di centrodestra, assistito dall’avvocato Massimo Spinozzi. Non passa per la via giudiziale dunque, per ora, la scelta del nuovo primo cittadino. Secondo i giudici, il procedimento elettorale urgente è ammissibile solo quando un candidato è stato escluso dalla competizione elettorale. In questo caso invece, il sindaco uscente è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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