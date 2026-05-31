Melicuccà Oliverio contesta il voto | chiede il riconteggio delle schede
A Melicuccà, un candidato ha chiesto il riconteggio delle schede, contestando il voto. Sono state annullate alcune schede che rispettavano i requisiti richiesti. Inoltre, il nominativo di un candidato incandidabile è rimasto nelle liste ufficiali. La richiesta di riconteggio è stata presentata dopo che sono stati riscontrati anomalie nelle schede e nella lista dei candidati. La commissione elettorale sta verificando le schede contestate e le liste.
? Punti chiave Quali schede sono state annullate nonostante rispettassero i requisiti?. Perché il nominativo del candidato incandidabile è rimasto nelle liste?. Chi ha ignorato la comunicazione dell'ufficio C.E.C. di Palmi?. Come influirà questo errore burocratico sulla legittimità del nuovo sindaco?.? In Breve Dubbi su schede valide o nulle votate il 24 e 25 maggio 2026.. Ufficio C.E.C. di Palmi segnala candidato incandidabile tramite PEC del 14 maggio 2026.. Liste elettorali pubblicate il 16 maggio 2026 non riflettono cancellazioni richieste precedentemente.. Rischio compromissione legittimità amministrazione locale di Melicuccà per errori di gestione documentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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