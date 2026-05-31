Melicuccà Oliverio contesta il voto | chiede il riconteggio delle schede

Notizia in breve

A Melicuccà, un candidato ha chiesto il riconteggio delle schede, contestando il voto. Sono state annullate alcune schede che rispettavano i requisiti richiesti. Inoltre, il nominativo di un candidato incandidabile è rimasto nelle liste ufficiali. La richiesta di riconteggio è stata presentata dopo che sono stati riscontrati anomalie nelle schede e nella lista dei candidati. La commissione elettorale sta verificando le schede contestate e le liste.