Quell' asse tra Usa e Italia per conquistare lo spazio

Quell'asse tra Stati Uniti e Italia nel settore spaziale si riflette anche in un luogo particolare tra le colline di Arcetri, vicino a Firenze. Qui, si trovano strutture e laboratori coinvolti in progetti legati all'esplorazione spaziale. La collaborazione tra i due paesi si manifesta anche attraverso accordi e scambi scientifici che coinvolgono istituzioni e ricercatori di entrambe le nazioni.

Chi sale ad Arcetri, sulle colline che fanno corona a Firenze, non può mancare di recarsi verso una ristretta via tra alti palazzi che conduce al Pian dei Giullari: si ritroverà dinanzi alla Villa Il Gioiello, in cui visse i suoi ultimi anni di vita Galileo Galilei, terminando di scrivere quel trattato, pubblicato nel 1638 nei Paesi Bassi, che è il suo capolavoro: Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attinenti alla meccanica e i moti locali. Trattato che è a fondamento della rivoluzione scientifica eliocentrica e copernicana, che del grande astrologo porta il nome. A questo pensavo quando seguivo, come molti degli abitanti di questo mondo, le ultime notizie sulla missione lunare Artemis 2, portata a termine da quell’immenso complesso scientifico su cui si fonda l’industria spaziale nord- americana e mondiale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Quell'asse tra Usa e Italia per conquistare lo spazio Leggi anche: Tecnologia, spazio e industria. Urso in Turchia per rinsaldare l’asse tra Roma e Ankara L’asse russo-iraniano si muove tra spazio e cyberspazio. Parola di KyivTanto nel dominio spaziale quanto in quello cibernetico il supporto che la Russia avrebbe fornito all’Iran dopo l’avvio dell’offensiva...