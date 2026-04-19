Sapori lucani in Asia | la missione a Hong Kong per conquistare il mercato

Un gruppo di rappresentanti dell’agroalimentare lucano si trova attualmente a Hong Kong per partecipare alla manifestazione Maestri del Gusto. L’obiettivo è promuovere i prodotti tipici della regione nel mercato asiatico e rafforzare i rapporti commerciali con operatori locali. La missione, organizzata a livello istituzionale, coinvolge aziende e enti del settore alimentare della Basilicata, che cercano di aumentare la visibilità delle proprie specialità in un contesto internazionale.

L’agroalimentare lucano punta dritto al cuore dell’economia asiatica attraverso una missione istituzionale a Hong Kong che vede la Basilicata protagonista nella prestigiosa manifestazione Maestri del Gusto. L’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, ha guidato una delegazione di produttori presso il rinomato The Peninsula Hong Kong, con l’obiettivo di trasformare la qualità delle eccellenze locali in opportunità commerciali concrete nei mercati internazionali. Un ponte commerciale tra il Vulture e il Pacifico. La strategia della Regione si è concretizzata in una presenza collettiva di produttori, un elemento che distingue la partecipazione lucana all’interno dell’evento, dove sono presenti circa 40 espositori italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sapori lucani in Asia: la missione a Hong Kong per conquistare il mercato Notizie correlate Eccellenza lucana in Asia: la Basilicata conquista Hong KongLa Basilicata punta direttamente ai mercati asiatici con una delegazione istituzionale di produttori impegnata a Hong Kong per promuovere... L’eccellenza abruzzese conquista l’Asia: 6 imprese verso Hong KongSei realtà imprenditoriali abruzzesi, custodi di un saper fare artigianale che attraversa i confini, si preparano a sbarcare ad Hong Kong per la...