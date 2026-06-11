Un passante ha trovato un assegno di 250mila euro in largo Cairoli e lo ha consegnato ai carabinieri. L’assegno era stato smarrito mentre una persona si trovava nei pressi del Castello Sforzesco e della Triennale, dopo aver completato il rogito per la casa appena venduta. La somma, custodita in una borsetta, si era persa durante il giro in centro.

Milano – Il rogito per la casa appena venduta. L’assegno da 250mila euro infilato nella borsetta. Il giro in centro tra Castello Sforzesco e Triennale. Poi il gesto quasi automatico di controllare che il titolo di credito sia ancora lì prima del deposito in banca e la sorpresa che presto si trasforma in panico: “Non c’era più, mi è preso un mezzo infarto. Mi sono detta “E ora che faccio?””, racconta oggi Paola, cinquantunenne milanese che si è trasferita da qualche tempo in Emilia Romagna. In un attimo, la donna ripensa a tutto quello che ha fatto fino a quel momento e alle strade che ha percorso, come capita a chi smarrisce qualcosa di importante: “Avevo una borsa piccola, senza cerniera, e probabilmente quando ho tirato fuori gli occhiali da sole l’assegno è scivolato fuori senza che me ne accorgessi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perde assegno da 250mila euro: un passante lo ritrova in largo Cairoli e lo riconsegna ai carabinieri

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