Il Tribunale di Milano ha stabilito che Mauro Icardi non deve pagare un assegno mensile di 250mila euro a Wanda Nara. La decisione si basa sul fatto che l'ex coniuge è considerata giovane e ricca. La sentenza conferma che non ci sono obblighi di versamento di mantenimento tra le parti. La questione legale riguarda la richiesta di un assegno da parte di Nara, respinta dal tribunale.

Mauro Icardi la spunta contro Wanda Nara: il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta della donna che chiedeva le venisse versato dall’ex marito un assegno di mantenimento provvisorio di 250mila euro al mese. Secondo il Tribunale, Nara è giovane, benestante e in grado di provvedere a sé stessa. Al momento Icardi ha segnato un punto, ma per la sentenza definitiva occorrerà attendere alcuni mesi. Mauro Icardi segna un gol contro Wanda Nara Per il momento, Mauro Icardi non ha l’obbligo di versare denaro all’ex moglie: l’attaccante argentino del Galatasaray, che ha indossato anche le maglie di Sampdoria, Inter e Psg è stato sollevato da ogni ipotesi dalla ordinanza di primo grado con la quale la giudice Anna Cattaneo ha respinto la richiesta di Wanda Nara. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Icardi vince contro Wanda Nara, non dovrà versarle l'assegno da 250mila euro perché "giovane e ricca"

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ICARDI LE QUIERE SACAR TODO A WANDA, INCLUSO LO QUE LE CEDIÓ DESPUÉS DEL ESCÁNDALO POR EL

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