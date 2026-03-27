Tom Felton, attore noto per aver interpretato il ruolo di un personaggio della saga di Harry Potter, ha recentemente spiegato come sia nata la sua celebre battuta “Potter”. Secondo quanto riferito, la frase deriva dai commenti dei suoi fratelli, che hanno influenzato la creazione di quella battuta. La frase si è poi diffusa diventando uno degli elementi più riconoscibili della serie cinematografica.

Nel mondo di Harry Potter, una delle più riconoscibili battute della saga cinematografica non è un incantesimo, ma una semplice parola pronunciata con veleno, diventata nel tempo un marchio indelebile. Tom Felton racconta come la sua celebre pronuncia di "Potter" nei film di Harry Potter sia nata senza calcoli, ma più come un "ricordo d'infanzia" Come è nato il "Potter" di Draco Malfoy Certe interpretazioni nascono da un lavoro minuzioso, altre da un istinto quasi involontario. Nel caso di Tom Felton, la celebre pronuncia di "Potter" - diventata negli anni un vero e proprio simbolo della saga - appartiene decisamente alla seconda categoria. L'attore, che ha vestito i panni di Draco Malfoy in tutti e otto i film di Harry Potter, ha raccontato con sorprendente semplicità l'origine di quella scelta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter, Tom Felton spiega come è nato il suo famoso "Potter": "È colpa dei miei fratelli"

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