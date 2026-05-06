Voleva mandare un messaggio alla moglie lo ha spedito a Josh O' Connor | le conseguenze impreviste dell' errore di Steven Spielberg Cosa succede se Spielberg manda per sbaglio a Josh O' Connor un massaggio destinato alla moglie Le conseguenze impreviste del messaggio mandato per errore da Steven Spielberg a Josh O' Connor

Durante le riprese di un film, un messaggio destinato alla moglie di un membro della produzione è stato inviato per errore dall'account di Steven Spielberg a Josh O'Connor. L’episodio ha causato una reazione inattesa tra gli attori, portando a una crisi personale e a una scena che si è risolta autonomamente. Gli imprevisti sul set, come questo, sembrano aver prodotto effetti sorprendenti, più di quanto ci si aspettasse da un copione studiato.

Un messaggio sbagliato, un attore in crisi e una scena che si sblocca da sola: gli imprevisti sul set di Steven Spielberg sembrano funzionare meglio di un copione di Hitchcock. A raccontare questa storia è Josh O’Connor, 35 anni, la fama di uno degli attori inglesi più richiesti da Hollywood. E ora anche un aneddoto da tramandare che sta custodendo da mesi. Cioè da quando sul set di Disclosure Day, il nuovo film di fantascienza di Spielberg in uscita nelle sale l’11 giugno 2026, è finito in un cortocircuito dagli esiti divertenti. Che lui ha definito «la più grande storia su Spielberg che esista». Una storia che ha appena deciso di raccontare.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Voleva mandare un messaggio alla moglie, lo ha spedito a Josh O'Connor: le conseguenze impreviste dell'errore di Steven Spielberg Cosa succede se Spielberg manda per sbaglio a Josh O'Connor un massaggio destinato alla moglie Le conseguenze impreviste del messaggio mandato per errore da Steven Spielberg a Josh O'Connor Notizie correlate È "Three Incestuous Sisters" il nuovo film di Alice Rohrwacher con tante stelle: Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Josh O'ConnorUn cast di stelle di Hollywood per il film forse più ambizioso della regista italiana. Disney+ e Universal insieme per il ritorno di Casper: Steven Spielberg alla produzione!Il successo planetario di Mercoledì su Netflix ha tracciato una nuova rotta per i grandi franchise del passato.