S ugli sgabelli dello studio di Belve possono nascere rancori, antipatie ma anche grandi amicizie. Proprio come quella tra Francesca Fagnani e Micaela Ramazzotti, tra le ospiti più apprezzate delle ultime edizioni del programma. Un’amicizia così solida e importante che l’attrice ha scelto la giornalista come officiante per il suo matrimonio con il personal trainer romano Claudio Pallitto. Matrimonio in comune: outfit e idee look PE26. guarda le foto L’Umbria, un luogo speciale. Secondo le indiscrezioni riportate da Il Messaggero, la cerimonia si sarebbe svolta nell’ Assisano, all’interno di un castello medievale immerso nel verde. Un matrimonio volutamente intimo, con pochi invitati e lontano dall’esposizione mediatica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Micaela Ramazzotti ha scelto la giornalista di "Belve" come officiante per il suo matrimonio con Claudio Pallitto

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