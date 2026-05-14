I tre abiti da sposa di Micaela Ramazzotti | glitter e pizzo per il matrimonio con Claudio Pallitto

L'attrice ha indossato tre abiti da sposa realizzati dall'Atelier Boccia 1944 Casapulla per il suo matrimonio con Claudio Pallitto. Il primo vestito è stato scelto per il party pre wedding, mentre il secondo è stato indossato durante la cerimonia. Per i festeggiamenti con gli amici, è stato scelto un altro abito. Tutti e tre gli abiti presentano dettagli come glitter e pizzo.

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L'attrice ha scelto tre abiti di Atelier Boccia 1944 Casapulla: uno per il party pre wedding, uno per la cerimonia, uno per i festeggiamenti con gli amici.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Micaela Ramazzotti oggi sposa Claudio Pallitto, il matrimonio sarà officiato da Francesca FagnaniMicaela Ramazzotti è pronta a convolare a nozze con Claudio Pallitto, dopo un amore iniziato nel 2023. Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto: Francesca Fagnani officia il matrimonioLontano dai flash dei paparazzi e della mondanità, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto hanno scelto la quiete dell’Umbria per il loro giorno più... Temi più discussi: Il matrimonio di Micaela Ramazzotti in Umbria, in stile bucolico. Tre gli abiti da sposa dall'eleganza romantica; I tre abiti da sposa di Micaela Ramazzotti: glitter e pizzo per il matrimonio con Claudio Pallitto; Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto, nozze intime in Umbria; Micaela Ramazzotti si è sposata: le foto delle nozze celebrate da Francesca Fagnani. L'attrice Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto hanno detto sì nel Castello di Rosciano, nel cuore dell'Umbria. Le foto in esclusiva x.com Micaela Ramazzotti, nozze da diva: tre cambi d'abito, la torta con il messaggio segreto e il Sì celebrato da Francesca Fagnani. Le pagelle ai look di sposi e invitatiNon è stata la solita passerella romana, ma un evento intimo e curatissimo quello che ha visto Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto unirsi in matrimonio martedì 12 maggio. La ... ilmattino.it Micaela Ramazzotti si è sposata: Francesca Fagnani celebra le nozze, poi il messaggio segreto agli ospiti (foto e video)Un matrimonio da fiaba, ma costruito su una storia reale, fatta anche di ostacoli ... msn.com