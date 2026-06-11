Gli attivisti della Sumud definiscono la proroga di altri trenta giorni della detenzione come una «sparizione forzata». Giuseppe Alberizia ha commentato che, ascoltando Dina, sembra che la situazione si stia complicando ulteriormente. La detenzione, che era già prolungata, continua senza una data di rilascio stabilita. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sui motivi del prolungamento.

«Quando ho sentito Dina ha detto che il pm ha prolungato la detenzione di ulteriori trenta giorni, mi sembra che le cose si stiano un po’ ingarbugliando», dice Giuseppe Alberizia. Parla della sorella, pugliese residente in Piemonte, in pensione da quattro anni e da due determinata a fare qualcosa per i palestinesi di Gaza. Gli aggiornamenti continuano a essere pochi: in più di due settimane il console d’Italia a Bengasi ha potuto incontrare i dieci attivisti soltanto due volte, una delle quali ieri mattina. Poche le telefonate ai familiari. Si trovano a Bengasi in un luogo non definito, con una probabile accusa di ingresso illegale nel paese, un’altra di assembramento illegale e un’udienza saltata che ha lasciato il posto a un’estensione di trenta giorni per l’approfondimento delle indagini in corso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Per gli attivisti della Sumud «sparizione forzata»

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