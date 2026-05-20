Global sumud flotilla | attivisti sequestrati dagli israeliani anche una pugliese In navigazione forzata verso un porto
Una nave con attivisti a bordo, tra cui una persona proveniente dalla regione Puglia, si trova ora in navigazione forzata verso il porto di Ashtot, in Israele. La nave è stata abbordata mentre si trovava in acque internazionali e si trova ora sotto controllo delle autorità israeliane. Secondo le informazioni disponibili, i membri dell'equipaggio sono stati sequestrati e condotti verso il porto di destinazione. La situazione è in evoluzione, con aggiornamenti ancora in corso.
Sono in navigazione forzata verso il porto di Ashtot, Israele. Abbordati in acque internazionali e dunque con un’azione illegale, gli attivisti della Global sumud flotilla saranno poi trattenuti nel Paese dei sequestratori e obbligati a firmare un documento di ammissione di avere varcato illegalmente il territorio israeliano. Il contrario di ciò che sta avvenendo, Israele aggiunge vergogna a vergogna. Fra i sequestrati ci sono ventinove italiani e fra questi una pugliese. L'articolo Global sumud flotilla: attivisti sequestrati dagli israeliani, anche una pugliese In navigazione forzata verso un porto proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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