Global sumud flotilla | attivisti sequestrati dagli israeliani anche una pugliese In navigazione forzata verso un porto

Una nave con attivisti a bordo, tra cui una persona proveniente dalla regione Puglia, si trova ora in navigazione forzata verso il porto di Ashtot, in Israele. La nave è stata abbordata mentre si trovava in acque internazionali e si trova ora sotto controllo delle autorità israeliane. Secondo le informazioni disponibili, i membri dell'equipaggio sono stati sequestrati e condotti verso il porto di destinazione. La situazione è in evoluzione, con aggiornamenti ancora in corso.

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