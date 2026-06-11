Un pensionato vive in auto perché non riesce a pagare l’affitto. Un monastero ha risposto all’appello dell’uomo, offrendo ospitalità. L’appello è stato pubblicato su un giornale locale. La notizia è stata rilanciata da un’agenzia di stampa. La situazione è stata resa nota attraverso un articolo scritto da un giornalista. Nessuna altra informazione su altre persone coinvolte o dettagli legali sono stati forniti.

Empoli, 11 giugno 2026 – “Abbiamo letto sul giornale l’articolo che parla dell’uomo costretto a vivere in auto perché non ce la fa a pagare un affitto. E’ un figlio di Dio, lo accogliamo nel nostro monastero ”. A scriverlo in una e-mail indirizzata a La Nazione, e a confermarlo a voce dopo il contatto diretto, è stato ieri l’Abate del Monastero Ortodosso di Capannori, nella limitrofa provincia di Lucca. E’ l’Abate Basilio. La storia di Alberto Bagnoli. Antefatto: nei giorni scorsi, è emersa la storia di Alberto Bagnoli, 63 anni, ex impiegato dello Stato la cui pensione non è oggi sufficiente a sopportare un affitto. Pertanto, come ha riferito al giornale, è costretto ad avere per tetto la sua auto, dividendosi tra Empoli (sua città d’origine) e San Miniato Basso (parcheggio coperto della Coop). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pensionato costretto a vivere in auto, il monastero raccoglie l’appello dell’uomo: “Felici di accoglierlo”

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