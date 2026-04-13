Senza lavoro e casa costretto a vivere in auto | voglio farla finita La polizia intercetta e salva un 50enne in A15

Un uomo di 50 anni, senza lavoro né un tetto, è stato intercettato dalla polizia mentre si trovava in auto lungo un tratto dell'autostrada. L'uomo ha espresso l'intenzione di abbandonare il veicolo e di togliersi la vita, dichiarando di vivere in condizioni di estrema difficoltà. Gli agenti sono intervenuti e sono riusciti a salvarlo, evitando che il suo gesto si concretizzasse.