Senza lavoro e casa costretto a vivere in auto | voglio farla finita La polizia intercetta e salva un 50enne in A15
Un uomo di 50 anni, senza lavoro né un tetto, è stato intercettato dalla polizia mentre si trovava in auto lungo un tratto dell'autostrada. L'uomo ha espresso l'intenzione di abbandonare il veicolo e di togliersi la vita, dichiarando di vivere in condizioni di estrema difficoltà. Gli agenti sono intervenuti e sono riusciti a salvarlo, evitando che il suo gesto si concretizzasse.
“Sono senza casa e senza lavoro, costretto a vivere in auto. Voglio abbandonare l'auto in autostrada e togliermi la vita”. È questo il drammatico messaggio ricevuto dalla polizia stradale di Parma nei giorni scorsi. Dall'altro capo del telefono un 50enne che si trova in una grave situazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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