A Peccioli si svolge l’11ª edizione del Festival 11 Lune, con un programma che include musica e teatro. Tra gli artisti presenti ci sono Daniele Silvestri, i James, Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia, Stefano Massini ed Edoardo Leo. La manifestazione si tiene durante l’estate e vede la partecipazione di diversi artisti di rilievo. La rassegna comprende spettacoli di musica e rappresentazioni teatrali, con eventi distribuiti nel corso di più serate.

Peccioli, 11 giugnoi 2026 – D aniele Silvestri, i James, Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia, Stefano Massini e Edoardo Leo sono i grandi protagonisti dell’ estate a Peccioli. Dal 2 al 30 luglio torna “11Lune“, il festival targato Fondazione Peccioliper che giunge quest’anno alla sua ventiduesima edizione. Il cartellone unisce i big della musica e del teatro a una novità di respiro internazionale: “Jazz Peccioli - The New Orleans Experience“, il primo festival jazz in un borgo italiano nato dal gemellaggio ufficiale tra Peccioli e la città statunitense siglato a settembre 2025. La proposta jazz prenderà vita dal 7 all’11 luglio con una formula diffusa sul territorio, toccando anche Pontedera, Legoli e Fabbrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Peccioli riaccende il suo Festival 11 Lune. Fra musica e teatro, è una carrellata di big

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