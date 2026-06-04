a fagagna tre weekend di spettacoli fra musica teatro danza e magia

A Fagagna si svolgeranno tre weekend di eventi culturali, con spettacoli di musica, teatro, danza e magia. La rassegna, organizzata dall’associazione Rime Mute in collaborazione con il Comune, prevede sette appuntamenti nel mese di giugno al Teatro Vittoria. Gli eventi si susseguiranno durante tutto il mese, offrendo una varietà di performance per il pubblico locale. La programmazione copre diverse discipline artistiche e mira a coinvolgere la comunità in attività culturali.

nuova rassegna culturale organizzata dall’associazione Rime Mute, in collaborazione con il Comune di Fagagna, con un calendario di sette appuntamenti in programma nel mese di giugno al Teatro Vittoria di Fagagna. Un progetto pensato per animare l’inizio dell’estate con spettacoli accessibili e di qualità, capaci di intrecciare musica classica, jazz, teatro musicale, illusionismo, lirica e danza in un’atmosfera informale e accogliente. Gli eventi si svolgeranno all’interno del teatro, sull’antistante Piazza Marconi sul suggestivo terrazzone del teatro stesso, trasformato per l’occasione in uno spazio scenico all’aperto dedicato all’incontro tra artisti e pubblico. 🔗 Leggi su Udine20.it

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