I big della musica a Rimini la città confermata nel tour di Rds Summer Festival | sarà una parata di vip
Rimini si appresta ad accogliere ancora una volta il Rds Summer Festival, che si svolgerà sulla Riviera con due serate dedicate alla musica. La città sarà teatro di un evento che vede protagonisti artisti di grande calibro, confermando la collaborazione con la Notte Rosa. La manifestazione, giunta alla sua prossima edizione, attirerà pubblico da diverse regioni e rappresenta un appuntamento fisso nel calendario musicale estivo.
Notte Rosa ed Rds avanti a braccetto. Rimini si prepara a tornare capitale della musica dell’estate. L'Rds Summer Festival 2026 farà di nuovo tappa sulla Riviera con due serate imperdibili, confermando il legame vincente con la Notte Rosa. Un appuntamento che promette ancora una volta grandi.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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