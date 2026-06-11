Un albero di grandi dimensioni in via Tolletta, nel centro storico, si è spaccato in due. Prima di cadere, ha atteso l’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa per alcuni momenti, mentre l’albero veniva rimosso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La scena è stata osservata da passanti e residenti, sorpresa dalla rottura improvvisa.

Questo articolo usa ironia e linguaggio vernacolare per commentare fatti reali AREZZO – In via Tolletta, nel cuore del centro storico, un albero di grandi dimensioni ha deciso che era arrivato il momento di aprirsi al mondo. Peccato che lo abbia fatto letteralmente, spaccandosi longitudinalmente lungo tutto il tronco e minacciando di trasformare abitazioni e auto parcheggiate in un improvvisato scenario da film catastrofico. Fortunatamente, nella tarda serata di ieri sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arezzo che, prima ancora di occuparsi della pianta ribelle, hanno provveduto a mettere in salvo i residenti e a far spostare le automobili più esposte, evitando che qualche utilitaria diventasse concime. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Paura in via Tolletta: albero si spacca in due. Prima di cadere ha aspettato che arrivassero i Vigili del Fuoco

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