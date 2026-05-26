Un mezzo dei vigili del fuoco si è capovolto in strada a Poggibonsi, provocando due feriti. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata nella zona di San Lucchese, vicino ai giardini del Vallone. L’autocisterna è rimasta completamente ribaltata in mezzo alla carreggiata dopo un forte impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti e messo in sicurezza la zona.

L’incidente è avvenuto nella zona di San Lucchese dopo lo scontro con un altro veicolo: traffico bloccato per consentire i soccorsi POGGIBONSI – Un forte impatto, poi il mezzo completamente ribaltato in mezzo alla carreggiata. Attimi di paura nella tarda mattinata a Poggibonsi, dove un’autocisterna dei vigili del fuoco è rimasta coinvolta in un incidente nella zona di San Lucchese, nei pressi dei giardini del Vallone. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo sarebbe entrato in collisione con un altro veicolo e avrebbe perso stabilità finendo capovolto sull’asfalto. Nel violento impatto due persone sono rimaste ferite. Un uomo di 50 anni è stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena in codice giallo, mentre un’altra persona ha riportato conseguenze più lievi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Paura a Poggibonsi, mezzo dei vigili del fuoco si capovolge in strada: due feriti

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