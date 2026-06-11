Il centrocampista ghanese, ex Arsenal, si trova di nuovo in Inghilterra. A novembre sarà sottoposto a processo per sette accuse di stupro. Durante l'udienza, non è stata mostrata alcuna stretta di mano tra le parti coinvolte. Il giocatore ha negato le accuse, che risalgono a un periodo compreso tra il 2017 e il 2022. La data del processo è stata fissata nel prossimo mese.

Per il Ghana, Thomas Partey è una colonna, il vice capitano, un 32enne veterano al secondo Mondiale pronto a contribuire a trasformare la squadra in una delle sorprese del torneo. Per l’Inghilterra, dove ha giocato per 5 stagioni con l’Arsenal fino al giugno dello scorso anno, Partey è un uomo che a novembre andrà a processo per 7 accuse di stupro e una di aggressione sessuale contro quattro donne diverse. Accuse che il giocatore, attraverso i suoi legali, ha sempre respinto. La posizione giuridica di Partey è un problema soprattutto in vista di Inghilterra-Ghana del 23 giugno a Boston, match del girone L. Un problema così grande che la FA, la federazione inglese, starebbe addirittura valutando se imporre ai suoi giocatori di non stringere la mano a Partey durante i rituali prepartita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Partey ritrova l'Inghilterra. Nessuna stretta di mano dopo le accuse di stupro?

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