Stupro di Seminara cadono le accuse in appello | assolti tre minorenni

In un processo d’appello, tre minorenni accusati di aver preso parte a presunti episodi di violenza sessuale di gruppo a Seminara nel periodo tra il 2022 e il 2023 sono stati assolti. Le accuse riguardavano presunte aggressioni avvenute ai danni di una coetanea, ma alla fine il tribunale ha deciso di non riconoscere le responsabilità dei giovani coinvolti. La vicenda si è conclusa con la loro totale liberazione.