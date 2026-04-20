Bellucci contro Dzumhur a Madrid | un anno dopo il ‘caso’ della mancata stretta di mano

A un anno di distanza dal caso della mancata stretta di mano, Mattia Bellucci affronta nuovamente Damir Dzumhur nel primo turno del torneo di Madrid. La partita si gioca oggi, segnando un nuovo capitolo di questa rivalità. Il confronto tra i due tennisti si svolge nel rispetto delle regole del torneo e senza altre particolarità evidenti. La sfida si tiene sulla terra battuta della capitale spagnola.

(Adnkronos) – Mattia Bellucci sfida il bosniaco Damir Dzumhur al primo turno di Madrid. Oggi, lunedì 20 aprile, è stato sorteggiato il tabellone del torneo spagnolo, a cui Jannik Sinner arriva per conquistare il quarto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno, e allungare su Carlos Alcaraz al primo posto del ranking Atp. Il primo turno di Madrid regala una sfida, quella tra Bellucci e Dzumhur, che l'anno scorso si è caratterizzata per una mancata stretta di mano e diverse polemiche. Ma cos'era successo? Lo scorso anno era stato proprio Dzumhur a eliminare il tennista azzurro da Madrid, al termine di una partita terminata con il punteggio di 6-4, 4-6, 2-6, ma che ha fatto parlare più per quanto successo al termine del match che non per il risultato in campo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Leggi anche: Camera, dopo il caso Vannacci arriva la stretta contro i cambi di casacca

Da oggi basta “artigianale” a caso, arriva la stretta sui finti prodotti fatti a manoPisa, 8 aprile 2026 - Da oggi la parola “artigianale” non sarà più un’etichetta da usare con leggerezza (o con fantasia).