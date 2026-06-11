DAZN si accenderà per un racconto continuo e immersivo, con tre nuovi show live – “Wake Cup” il Morning Show live dalle 8:00 alle 8:30, “Copa Mundial” nel pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00 live dall’adidas brand center di Corso Vittorio Emanuele a Milano e “Times Square – L’Ora del Mondiale” il Prime Time Show – insieme a un’app sempre attiva e ancora più interattiva, pensata per seguire ogni momento del torneo, prima, durante e dopo le partite.Per i tifosi sono diverse le modalità per vedere i Mondiali su DAZN, in base al proprio abbonamento. Il viaggio nel mondo dei grandi eventi sportivi su DAZN non si ferma ai Mondiali di calcio 2026: con gli abbonamenti DAZN Full e Family, gli appassionati potranno godersi lo sport per tutta l’estate con un calendario ricco di eventi. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Parte il Mondiale 2026: come seguirlo integralmente in diretta solo su DAZN

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché il MONDIALE 2026 sarà TUTTO GRATIS

Notizie e thread social correlati

Mondiale, 104 partite in diretta su Dazn. L’Iran è in Turchia, poi volerà negli UsaA poche settimane dall'inizio dei Mondiali, vengono annunciate le prime liste dei convocati per le squadre qualificate.

In esclusiva mondiale su DAZN la sfida Usyk vs Verhoeven per il titolo mondiale WBC dei pesi massimiSabato 23 maggio 2026, nella suggestiva cornice della Necropoli di Giza, si terrà in esclusiva mondiale su DAZN la sfida tra il campione dei pesi...

Temi più discussi: Mondiali 2026, la guida completa: squadre, gironi, formato, record e stadi; Gironi Mondiali 2026: partite, orari e statistiche della giornata 1; Coppa del Mondo FIFA 2026, si parte; >Mondiali di Calcio 2026 - News, Calendario e Risultati.

Oggi parte il Mondiale 2026, favola McTominay e sogno De Bruyne: tocca anche ai cinque napoletaniScott McTominay e la sua Scozia sono quelli guardati con maggiore simpatia dai tifosi azzurri. Diciamolo: McFratm è nel cuore del popolo napoletano, eroe dello scudetto di Conte ma ... ilmattino.it

Dopo il netto 4-0 rifilato alla Macedonia del Nord, la Turchia ha iniziato il suo viaggio verso il Mondiale 2026 partendo dall’aeroporto di Istanbul. La squadra guidata dal commissario tecnico Vincenzo Montella è stata salutata da una lunga carovana di tifosi x.com

Le partite di oggi: Messico e Sudafrica inaugurano il Mondiale 2026, alle 21Al fischio di inizio la festa per quello che si presenta come il Mondiale con più nazionali nella storia finalmente avrà inizio. Da quel momento, e per poco più di un mese, il meglio del calcio intern ... msn.com

I biglietti per il Campionato Mondiale RLCS 2026 a Ft Worth, Texas, sono disponibili a partire dal 3 giugno reddit