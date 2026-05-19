A poche settimane dall'inizio dei Mondiali, vengono annunciate le prime liste dei convocati per le squadre qualificate. Le partite saranno trasmesse in diretta su Dazn, che offrirà copertura di 104 incontri complessivi. Nel frattempo, alcune nazionali stanno preparando le ultime tappe di avvicinamento, con l’Iran già in Turchia e poi in partenza per gli Stati Uniti. Le squadre si stanno organizzando in vista dell’evento, che si svolgerà tra poche settimane.

I mondiali si avvicinano e arrivano le prime liste dei convocati, per le nazionali che hanno il privilegio di essersi qualificate. Noi ci prepariamo per le elezioni del nuovo presidente della Figc, che non è la stessa cosa. Attendendo che le candidature ottengano il via libera entro venerdì (su Malagò pende l’incognita della norma sullo stacco obbligato di almeno tre anni, mentre Abete ieri ha confermato di essersi candidato per "contestare la modalità che ha portato all’individuazione della persona non per la sua qualità ma perché era una scorciatoia che non mette al centro le problematiche"), l’illusione del ripescaggio evapora ogni giorno di più, se è mai esistta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mondiale, 104 partite in diretta su Dazn. L’Iran è in Turchia, poi volerà negli Usa

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Mondiale 2026 su DAZN: tutte le 104 partite in esclusiva streaming

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