Papa Leone XIV a Sant’Angelo Lodigiano città natale di Francesca Cabrini Maxischermi e altoparlanti per seguire la cerimonia

Notizia in breve

A Sant’Angelo Lodigiano si è svolta una cerimonia che ha richiamato fedeli da tutta la diocesi e oltre. La durata è stata di circa un’ora, durante la quale sono stati allestiti maxischermi e altoparlanti per consentire la partecipazione anche a distanza. La manifestazione si è svolta nella città natale di Francesca Cabrini e ha coinvolto un ampio pubblico.