Papa Leone XIV a Sant’Angelo Lodigiano città natale di Francesca Cabrini Maxischermi e altoparlanti per seguire la cerimonia
A Sant’Angelo Lodigiano si è svolta una cerimonia che ha richiamato fedeli da tutta la diocesi e oltre. La durata è stata di circa un’ora, durante la quale sono stati allestiti maxischermi e altoparlanti per consentire la partecipazione anche a distanza. La manifestazione si è svolta nella città natale di Francesca Cabrini e ha coinvolto un ampio pubblico.
Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) – Un’ora soltanto, ma destinata a richiamare fedeli da tutta la diocesi e non solo. Sabato 20 giugno Papa Leone XIV arriverà a Sant’Angelo Lodigiano, città natale di Santa Francesca Cabrini, per la seconda parte della visita pastorale in Lombardia. Secondo il programma ufficiale, il Pontefice lascerà Pavia in elicottero alle 18.45 e atterrerà alle 18.55 allo stadio comunale. Ad accoglierlo il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti, e il sindaco di Sant’Angelo Lodigiano, Cristiano Devecchi. L'incontro con la Comunita' diocesana di Papa Leone XIV nello Stadio Santiago Bernabeu, Madrid, 8 giugno 2026 ANSA Vatican media +++ UFFICIO STAMPA +++ FOTO NON IN... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Papa Leone XIV: il 20 giugno la tappa storica a SantAngelo Lodigiano
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