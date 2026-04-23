Il 20 giugno, la comunità di Sant’Angelo Lodigiano si prepara ad accogliere papa Leone XIV, che sarà in visita nella città. La visita fa parte di un programma più ampio, annunciato dalla sala stampa, e si svolge nel quadro di un viaggio apostolico già previsto in altre località della regione. La presenza del pontefice rappresenta un momento di rilevo per i fedeli e le istituzioni locali, che si preparano all'evento con attenzione.

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 23 aprile 2026 – Per la comunità di fedeli del Lodigiano la notizia è una di quelle storiche: papa Leone XIV sarà in visita il 20 giugno a Sant'Angelo Lodigiano, in nell'ambito della visita apostolica già annunciata a Pavia dalla sala stampa. Lo ha annunciato il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti. "Il cuore teologico e spirituale di questa visita risiede in un intreccio di storie straordinario - ha spiegato il vescovo di Lodi -. Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, è originario di Chicago, la città che il 22 dicembre 1917 accolse l'ultimo respiro terreno di Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona degli emigranti e prima cittadina statunitense canonizzata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Papa Leone XIV in visita a Sant’Angelo Lodigiano il 20 giugno, sulle orme di Santa Cabrini

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