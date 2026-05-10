Da Cabrini agli emigranti di oggi Il senso della visita di papa Leone XIV a Sant’Angelo Lodigiano

Il 20 giugno, papa Leone XIV visiterà Sant’Angelo Lodigiano, città che ha avuto un ruolo importante nella storia dell’emigrazione italiana. La visita si inserisce in un percorso che collega il passato con il presente, mettendo in evidenza le radici di un fenomeno sociale che ha coinvolto molte generazioni. La presenza del papa si inserisce in un contesto di commemorazione e riflessione sulle vicende degli emigranti che sono partiti da questa zona.

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La notizia che papa Leone XIV si recherà a Sant’Angelo Lodigiano il 20 giugno, nell’ambito della visita pastorale già prevista a Pavia per venerare le spoglie di Sant’Agostino, assume un valore particolare per quanti si occupano della diaspora italiana nel mondo, “sia per la grandezza della figura (.) sia per l’attualità del suo carisma e del suo messaggio” (papa Francesco). In questo comune lombardo è nata, il 15 luglio 1850, Santa Francesca Saverio Cabrini, “Patrona Celeste presso Dio di tutti gli emigranti” (Venerabile Pio XII) e prima cittadina statunitense canonizzata nel 1946. Obbedendo ad una richiesta di papa Leone XIII – “Non a...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Da Cabrini agli emigranti di oggi. Il senso della visita di papa Leone XIV a Sant’Angelo Lodigiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Papa Leone XIV in visita a Sant’Angelo Lodigiano il 20 giugno, sulle orme di Santa CabriniSant’Angelo Lodigiano (Lodi), 23 aprile 2026 – Per la comunità di fedeli del Lodigiano la notizia è una di quelle storiche: papa Leone XIV sarà in... Algeria, Papa Leone XIV visita i luoghi di Sant'Agostino a IpponaPapa Leone XIV è ad Annaba, l’antica Ippona, in Algeria, nei luoghi dove il suo padre spirituale sant’Agostino è stato vescovo tra la fine del 300 e...