Un uomo di 74 anni, padre di un detenuto, è stato trovato con droga nel carcere di Capanne. La sostanza stupefacente è stata scoperta durante un controllo di routine. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle quantità o sul tipo di droga sequestrata. La scoperta avviene in un momento di attenzione sulle misure di sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l’origine e la destinazione della droga.

Perugia, 11 giugno 2026 – Droga nel carcere di Capanne. Un “carico” che forse sarebbero potuto essere destinato al mercato illegale interno. Un’ipotesi su cui le indagini potranno fare chiarezza. Intanto, il presunto rifornimento è stato intercettato nel reparto colloqui della casa circondariale perugina dagli agenti di polizia penitenziaria con il supporto delle unità cinofile del Papa di Lazio, Molise e Abruzzo. Lo stupefacente è stato trovato a un uomo di 74 anni, padre di un detenuto, che alla vista dei cani antidroga avrebbe tentato di disfarsi di un involucro, gettandolo un un cestino. Al suo interno, circa 70 grammi complessivi tra cocaina, hashish e marijuana. L’uomo è stato arrestato sul posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Papà di un detenuto arrestato a 74 anni: trovato con la droga in carcere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Beatrice, la legale di Iannuzzi dopo l'arresto: «Risponderà al gip quando avremo le carte»

Notizie e thread social correlati

Avvocato arrestato, trovato in carcere con tre cellulari prima del colloquio con il detenutoUn avvocato è stato arrestato dalla polizia penitenziaria di Viterbo prima di un colloquio con un detenuto nel carcere di Mammagialla.

Detenuto di 25 anni trovato morto in cella in un carcere abruzzese: scoppiano i disordiniUn detenuto egiziano di 25 anni è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Castrogno, in provincia di Teramo.

Temi più discussi: Il Papa ai detenuti: c’è sempre la possibilità di ricominciare, fate spazio all’amore di Dio; Papà di un detenuto arrestato a 74 anni: trovato con la droga in carcere; Bordighera, il padre di Beatrice: Fatemi riabbracciare le sue due sorelle. Ora condanne esemplari; Il gesto più imbarazzante e più cristiano di un Papa: entrare in carcere.

Quali libri inviare a un detenuto per informatica? reddit

Papà di un detenuto arrestato a 74 anni: trovato con la droga in carcereIntercettato un carico di stupefacente che sarebbe destinato al mercato illegale interno. Denunciati anche una donna di 57 anni e un 62enne durante i controlli sui familiari in ingresso ai colloqui ... lanazione.it

Carcere di Perugia, papà di detenuto arrestato con 70 grammi di droga nel reparto colloquiIl papà di un detenuto è stato arrestato martedì nel reparto colloqui del carcere di Capanne Perugia. L’uomo, un pensionato, aveva con sé 70 grammi di droga, tra cocaina, hashish e marijuana. Il blitz ... umbria24.it