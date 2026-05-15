Avvocato arrestato trovato in carcere con tre cellulari prima del colloquio con il detenuto
Un avvocato è stato arrestato dalla polizia penitenziaria di Viterbo prima di un colloquio con un detenuto nel carcere di Mammagialla. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato tre cellulari non dichiarati in suo possesso. L’arresto è avvenuto mentre l’avvocato si stava avvicinando all’ingresso del carcere, in previsione dell’incontro con il suo assistito. L’intera operazione si è svolta in modo rapido e senza incidenti.
Avvocato arrestato dalla polizia penitenziaria di Viterbo: è stato trovato con tre cellulari, non dichiarati, mentre stava entrando nel carcere Nicandro Izza a Mammagialla per un colloquio con un assistito detenuto.L'arresto e la decisione del gipIl fatto risale a fine 2025, quando il legale, un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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