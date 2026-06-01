Detenuto di 25 anni trovato morto in cella in un carcere abruzzese | scoppiano i disordini

Notizia in breve

Un detenuto egiziano di 25 anni è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Castrogno, in provincia di Teramo. La scoperta ha provocato disordini tra i detenuti, con alcuni che hanno protestato e cercato di entrare nelle aree di sicurezza. Le forze dell’ordine sono intervenute per calmare gli animi e avviare le verifiche sul decesso. La salma è stata rimossa e sono in corso accertamenti medici.