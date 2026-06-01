Detenuto di 25 anni trovato morto in cella in un carcere abruzzese | scoppiano i disordini
Un detenuto egiziano di 25 anni è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Castrogno, in provincia di Teramo. La scoperta ha provocato disordini tra i detenuti, con alcuni che hanno protestato e cercato di entrare nelle aree di sicurezza. Le forze dell’ordine sono intervenute per calmare gli animi e avviare le verifiche sul decesso. La salma è stata rimossa e sono in corso accertamenti medici.
Un detenuto di 25 anni di origine egiziana è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Castrogno, a Teramo. La procura ha aperto un’inchiesta sul decesso per stabilirne le cause: il pm Silvia Scamurra ha già disposto l’autopsia. Nel frattempo, denuncia il sindacato di polizia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Ascoli Piceno, trovato morto in carcere 23enne di Campobasso: disposta autopsia
Notizie e thread social correlati
Detenuto trovato morto in cella nel carcere di SpoletoUn uomo di 45 anni, in attesa di giudizio, è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Spoleto.
Tragedia nel carcere delle Vallette a Torino, detenuto trovato morto in una cellaUn uomo di 54 anni, detenuto nel carcere delle Vallette a Torino, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di lunedì 4 maggio 2026 all’interno della...
Temi più discussi: Detenuto di 25 anni muore nel carcere di Castrogno; Un giovane detenuto è morto nel carcere di Castrogno; Carcere di Castrogno: muore detenuto di 25 anni; Detenuto di 25 anni trovato morto nel carcere di Castrogno.
https://certastampa.it/cronaca/81060-muore-detenuto-di-25-anni-sommossa-di-una-cinquanta-di-detenuti-della-terza-sezione-di-castrogno-danni-per-oltre-duemila-euro.html facebook
RT @ItaliaViva: Quanto sarebbe avvenuto ad un ragazzino di 15 anni detenuto al Ferrante Aporti di Torino è gravissimo. Un caso di tortura i… x.com
Prigione e Tempo (2026) - Uno scrittore ex detenuto riflette sul potere di fare amicizia con il tempo [00:06:59] reddit
Detenuto di 25 anni muore in cella a CastrognoTrovato quando ormai era troppo tardi per salvarlo: forse stroncato dall'inalazione di gas da una bomboletta utilizzata per accendere i fornelli da campeggio. Tra due anni avrebbe finito di scontare u ... emmelle.it
Carcere di Castrogno: muore detenuto di 25 anniQuesta mattina presso la Casa Circondariale di Teramo un detenuto di 25 anni e' deceduto per cause ancora da accertare . A renderlo noto un comunicato del Coordinamento Codice Rosso. rete8.it